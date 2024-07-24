ГТК: Импорт электромобилей в Азербайджан вырос на треть в этом году

В январе-июне этого года количество импортированных в Азербайджан легковых автомобилей с гибридными двигателями увеличилось на 22,3%, а их стоимость - на 66,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Согласно данным, количество ввозимых легковых автомобилей с электрическими двигателями выросло в годовом выражении на 33,9%, а их стоимость - на 32,8%.
В ведомстве отметили, что сокращение импорта автомобилей с двигателем внутреннего сгорания связано с введенными ограничениями на ввоз в страну пассажирских авто старше 10 лет.