ГТК хочет ограничить импорт сигарет в Азербайджан

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Государственный таможенный комитет (ГТК) предлагает внести изменения в законодательство о правилах перевозки сигарет через границу физическими лицами. Об этом сказал в ответе на вопрос Report председатель ГТК Айдын Алиев.

По словам Алиева, комитет представит соответствующее предложение парламенту: "Сейчас разрешается перевозить 3 блока сигарет в месяц, мы хотим сократить количество до 1 блока (10 пачек). Думаю, это решение будет эффективным в борьбе с контрабандой сигарет".

Председатель ГТК отметил, что такие факторы, как открытые границ и применение безвизового режима затрудняют работу комитета: "Турецкая сторона нашла этому уникальное решение на границе с Ираком. Лицо, пересекающее сухопутную границу, должно оставаться в этой стране не менее 2-3 дней".