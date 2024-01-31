ГТК: Сотрудники таможни предотвратили незаконный ввоз 8,5 кг золотых украшений, спрятанных среди мусора

Граждане Азербайджана пытались незаконно ввезти на территорию страны большое количество золотых украшений, спрятав их в контейнере для мусора.

Граждане Азербайджана пытались незаконно ввезти на территорию страны большое количество золотых украшений, спрятав их в контейнере для мусора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Инцидент произошел в бакинском международном аэропорту, два гражданина Азербайджана, прибывшие рейсом Стамбул-Баку, перед паспортным контролем передали золотые украшения, упакованные в 31 пакете, работнику, ответственному за уборку санузла.

Он в свою очередь спрятал украшения в контейнере для мусора и коробках для салфеток.

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили контрабандный ввоз, в частности были изъяты золотые украшения общим весом 8 кг 400 гр.

По факту проводится расследование.