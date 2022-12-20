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ГТК: Число проходящих таможню по "красному коридору" резко сократилось

ГТК: Число проходящих таможню по "красному коридору" резко сократилось Число проходов через "красный коридор" на таможенных границах Азербайджана в прошлом году составляло 70% от общего числа прохода границы, а в этом году - 7%.
Бизнес
20 декабря 2022 г. 11:41
ГТК: Число проходящих таможню по красному коридору резко сократилось

Число проходов через "красный коридор" на таможенных границах Азербайджана в прошлом году составляло 70% от общего числа прохода границы, а в этом году - 7%.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Главного управления таможенно-тарифного регулирования и платежей Государственного таможенного комитета (ГТК) Асгер Мамедов на общественных обсуждениях на тему "Таможенные реформы: Вызовы и возможности" в Баку.

"Красный коридор" - это система пропуска, которая предусматривает проверку сведений и документов, необходимых для таможенных целей, товаров и транспортных средств, досмотр в необходимых случаях, в соответствии с таможенным контролем, осуществляемым на основе краткой импортной декларации, представленной заранее в электронной форме, а также результатов системы оценки рисков.

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Версия на азербайджанском языке DGK: "Qırmızı dəhliz"dən keçid kəskin azalıb"

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