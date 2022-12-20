ГТК: Число проходящих таможню по "красному коридору" резко сократилось

Число проходов через "красный коридор" на таможенных границах Азербайджана в прошлом году составляло 70% от общего числа прохода границы, а в этом году - 7%.

Число проходов через "красный коридор" на таможенных границах Азербайджана в прошлом году составляло 70% от общего числа прохода границы, а в этом году - 7%.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Главного управления таможенно-тарифного регулирования и платежей Государственного таможенного комитета (ГТК) Асгер Мамедов на общественных обсуждениях на тему "Таможенные реформы: Вызовы и возможности" в Баку.

"Красный коридор" - это система пропуска, которая предусматривает проверку сведений и документов, необходимых для таможенных целей, товаров и транспортных средств, досмотр в необходимых случаях, в соответствии с таможенным контролем, осуществляемым на основе краткой импортной декларации, представленной заранее в электронной форме, а также результатов системы оценки рисков.