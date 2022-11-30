ГТК: Будут созданы условия для погашения предпринимателями таможенной задолженности с авансового счета

Государственный таможенный комитет (ГТК) принял программу действий "Новый взгляд таможни в новое будущее".

Государственный таможенный комитет (ГТК) принял программу действий "Новый взгляд таможни в новое будущее".

Как сообщает Report, об этом на "Форуме торговли и экспорта" (TEF-2022) заявил начальник управления таможенных платежей ГТК Азербайджана Тариэль Алвердиев.

"Программа разработана на основе стратегии социально-экономических реформ. В рамках программы определены пять основных стратегических целей, первой из которых является обеспечение удовлетворенности предпринимателя и гражданина в целях развития предпринимательства", - Т.Алвердиев.

По его словам, при определении стратегических целей программы в первую очередь были проведены встречи с предпринимателями:

"Например, лицо не может использовать средства на авансовом счете, связанном с оформлением товаров в каком-либо таможенном органе, для погашения другой возникшей задолженности. Однако в новой программе действий этот вопрос находит свое решение. С 1 декабря начнется пилотная реализация проекта, а с 1 января - полная реализация".