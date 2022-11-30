О нас

ГТК: Будут созданы условия для погашения предпринимателями таможенной задолженности с авансового счета

ГТК: Будут созданы условия для погашения предпринимателями таможенной задолженности с авансового счета Государственный таможенный комитет (ГТК) принял программу действий "Новый взгляд таможни в новое будущее".
Бизнес
30 ноября 2022 г. 13:43
ГТК: Будут созданы условия для погашения предпринимателями таможенной задолженности с авансового счета

Государственный таможенный комитет (ГТК) принял программу действий "Новый взгляд таможни в новое будущее".

Как сообщает Report, об этом на "Форуме торговли и экспорта" (TEF-2022) заявил начальник управления таможенных платежей ГТК Азербайджана Тариэль Алвердиев.

"Программа разработана на основе стратегии социально-экономических реформ. В рамках программы определены пять основных стратегических целей, первой из которых является обеспечение удовлетворенности предпринимателя и гражданина в целях развития предпринимательства", - Т.Алвердиев.

По его словам, при определении стратегических целей программы в первую очередь были проведены встречи с предпринимателями:

"Например, лицо не может использовать средства на авансовом счете, связанном с оформлением товаров в каком-либо таможенном органе, для погашения другой возникшей задолженности. Однако в новой программе действий этот вопрос находит свое решение. С 1 декабря начнется пилотная реализация проекта, а с 1 января - полная реализация".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DGK: "Sahibkarlara gömrük borcunu avans hesabından ödəməyə şərait yaradılacaq"

Другие новости из категории

Центр поддержки экспорта Единое окно содействовал экспорту на 929 млн долларов 
Центр поддержки экспорта "Единое окно" содействовал экспорту на 929 млн долларов 
30 ноября 2022 г. 14:01
Ма Чи: Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном
Ма Чи: Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2022 г. 14:00
Китай назвал преимущества присоединения к Соглашению о свободной торговле с Азербайджаном
Китай назвал преимущества присоединения к Соглашению о свободной торговле с Азербайджаном
30 ноября 2022 г. 13:58
Заявки на портале Azexport сократились
Заявки на портале Azexport сократились
30 ноября 2022 г. 13:37
Состоялось VI заседание межправкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном
ФотоСостоялось VI заседание межправкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном
30 ноября 2022 г. 13:27
Советник посольства: Имеется большой потенциал для экспорта из Азербайджана в Китай
Советник посольства: Имеется большой потенциал для экспорта из Азербайджана в Китай
30 ноября 2022 г. 13:02
Азербайджанская компания-подрядчик увеличивает уставный капитал в 7 раз
Азербайджанская компания-подрядчик увеличивает уставный капитал в 7 раз
30 ноября 2022 г. 12:51
В Азербайджане расширят перечень импортируемых товаров, к которым применяются льготы
В Азербайджане расширят перечень импортируемых товаров, к которым применяются льготы
30 ноября 2022 г. 12:47
Гостаможня Азербайджана расширит перечень электронных услуг
Гостаможня Азербайджана расширит перечень электронных услуг
30 ноября 2022 г. 12:42
AZPROMO: 60% ненефтяного экспорта Азербайджана приходится на промпродукцию
AZPROMO: 60% ненефтяного экспорта Азербайджана приходится на промпродукцию
30 ноября 2022 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi