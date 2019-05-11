ГТК Азербайджана прокомментировал рост цен на ввозимые из Китая товары

"В информации, распространенной в ряде СМИ, утверждается, что таможенными органами увеличены цены на некоторые ввозимые из Китая в страну товары и таким образом, что создает проблемы для предпринимателей, осуществляющих деятельность в торговых центрах "Бина" и "Садарак". Так, предприниматели заявили медиа-структурам о том что в связи с повышением цен на перевозку, обратились к грузовым (карго) компаниям, которые в свою очередь ответили, что рост произошел в результате осуществленных таможенными органами мероприятий". Государственный таможенный комитет сообщает, что предприниматели в процессе доставки ввозимых в страну товаров могут договариваться с любой компанией-перевозчиком о ценах, соответствующих их бизнес-деятельности".

Об этом Report сообщили в ГТК Азербайджана.

При расчете таможенного долга по таможенным пошлинам, соответственно по специфическим и адвалорным видам, за основу берется единица измерения и таможенная ставка, отраженные в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики. С этой точки зрения высказывания о расчете таможенных выплат по кубометрам не соответствуют действующему законодательству.