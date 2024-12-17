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ГТК Азербайджана заменит краткую импортную декларацию единой

ГТК Азербайджана заменит краткую импортную декларацию единой В Азербайджане планируется замена краткой импортной декларации единой декларацией.
Бизнес
17 декабря 2024 г. 14:08
ГТК Азербайджана заменит краткую импортную декларацию единой

В Азербайджане планируется замена краткой импортной декларации единой декларацией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Натиг Ширинов на панельной сессии Таможенного бизнес-форума в Баку.

"Как вам известно, в настоящее время не менее чем за час до пересечения границы необходимо подавать краткую импортную декларацию, а затем, уже внутри страны, оформлять импортную таможенную декларацию. В будущем мы планируем заменить краткую импортную декларацию единой декларацией", — сообщил Ширинов.

Он отметил, что внедрение этой меры позволит предпринимателям ускорить и упростить процессы импорта и перевозок.

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Версия на азербайджанском языке DGK: Azərbaycanda qısa idxal bəyannaməsi bir bəyannamə ilə əvəz ediləcək

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