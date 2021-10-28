ГТК Азербайджана ответил на обвинения о требовании незаконных платежей

В некоторых средствах массовой информации и социальных сетях была опубликована информация, основанная на неправдоподобных утверждениях руководителя ООО Lion Centre Рамиля Асланова в отношении таможенных органов и уполномоченных лиц.

В некоторых средствах массовой информации и социальных сетях была опубликована информация, основанная на неправдоподобных утверждениях руководителя ООО Lion Centre Рамиля Асланова в отношении таможенных органов и уполномоченных лиц.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК). Рамиль Асланов утверждает, что при оформлении привезенных им товаров в Главном таможенном управлении Баку сталкивался бюрократическими проволочками, требовали незаконные платежи.

В Госкомитете отметили, что таможенная декларация на груз, составленная 12 октября 2021 года, поступивший ООО Lion Centre из Китайской Народной Республики, была рассмотрена сотрудником таможенных органов, выбранного Единой автоматизированной системой управления в случайном порядке. В связи с выявленными в декларации недочетами она была возвращена составителю. "Однако составитель несколько дней держал декларацию при себе и в итоге так и не выслал обратно. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что графы 31 и 43 таможенной декларации заполнены неправильно, занижена таможенная стоимость товаров, не учтены транспортные расходы, о чем составитель декларации был уведомлен.

Поскольку стоимость задекларированных товаров разительно отличалась от стоимости аналогичных товаров, импортируемых из этой же страны, в процессе оформления за основу был взят инвойс и таможенная стоимость аналогичных товаров. В связи с этим возникла необходимость пересмотреть таможенную стоимость товаров и обратиться к эксперту для назначения товарной экспертизы. Заключение, составленное по результатам экспертизы, подтвердило правоту таможенных органов.

Наряду с этим в ходе физического досмотра было обнаружено, что импортированные товары не люстры, как это было задекларировано, а плафоны. После разъяснительной работы по перечисленным нарушениям Рамиль Асланов устранил допущенные в декларации неточности и перечислил в государственный бюджет установленные платежи, после чего товары были выпущены с таможни", - отмечается в сообщении ведомства.