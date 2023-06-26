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Грузоперевозки по железной дороге в Азербайджане выросли на 23%

Грузоперевозки по железной дороге в Азербайджане выросли на 23% За январь-май текущего года железнодорожным транспортом в Азербайджане было перевезено 3 240 952 тонны грузов на сумму 1 581 904 доллара США.
Бизнес
26 июня 2023 г. 16:55
Грузоперевозки по железной дороге в Азербайджане выросли на 23%

За январь-май текущего года железнодорожным транспортом в Азербайджане перевезено 3 240 952 тонны грузов на сумму 1 581 904 доллара США.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 22,8% и 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, за 5 месяцев железнодорожным транспортом экспортировано 1 327 557 тонн грузов на сумму 552,616 млн долларов США, импортировано 1 913 394 тонн грузов на сумму 1 029 287 долларов США.

За отчетный период стоимость экспортного груза выросла на 22 %, объем - на 24 %, а стоимость импортного груза - на 4,8%, объем - на 21%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dəmiryolu ilə yükdaşımalar 23 % artıb

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