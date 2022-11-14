Грузоперевозки по TRACECA выросли более чем на 24%

За январь-сентябрь текущего года по азербайджанскому участку транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) перевезено 37 829,6 тыс. тонн, грузооборот составил 9435,5 млн тонн-км.

За январь-сентябрь текущего года по азербайджанскому участку транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) перевезено 37 829,6 тыс. тонн, грузооборот составил 9435,5 млн тонн-км.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Госкомстат.

По информации, это соответственно на 24,4% и 31,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев 20 376,1 тыс. тонн или 53,9% грузов было перевезено автомобильным, 12 435,7 тыс. тонн или 32,9% - железнодорожным, 5 017,8 тыс. тонн или 13,2% - морским транспортом.

На долю транзитных грузов, перевозимых по коридору, пришлось 27,4%, или 10 352,5 тыс. тонн.