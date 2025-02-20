Грузия вдвое сократила поставки вина в Россию

Экспорт вина из Грузии в Россию в январе 2025 года составил 2,5 тыс. тонн, что вдвое меньше аналогичного показателя прошлого года.

Экспорт вина из Грузии в Россию в январе 2025 года составил 2,5 тыс. тонн, что вдвое меньше аналогичного показателя прошлого года.

Как передает Report , такие данные приводит Национальная служба статистики Грузии.

За отчетный период Грузия поставила вина в Россию на $6,9 млн, что в 1,9 раза меньше, чем в январе 2024 года ($13,3 млн).

В то же время Грузия нарастила объем поставок минеральной и газированной воды без содержания сахара в Россию. Тбилиси получил за экспорт этой категории товаров от Москвы $6,7 млн за 12,4 тысячи тонн в январе 2025 года. Годом ранее показатели составляли $4,8 млн за 9,1 тысячи тонн продукции.

Отметим, что общий экспорт Грузии в январе вырос на 19,3% и достиг 403,9 млн долларов США, при этом на долю азербайджанского импорта пришлось 46,2 млн долларов.

Азербайджан, свидетельствуют данные ведомства, остается одним из стабильных рынков для реализации грузинской продукции.