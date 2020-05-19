​Грузия увеличила товарооборот с Азербайджаном

В январе-апреле текущего года объем товарооборота между Грузией и Азербайджаном составил 367 млн 007,3 тыс. долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном управлении статистики страны.

Доля Азербайджана в общем торговом обороте соседней страны составила 10,6%. За отчетный период Азербайджан занял третье место среди основных торговых партнеров Грузии после Турции и России.

По сравнению с прошлым годом объем товарооборота Грузии с Азербайджаном увеличился на 1,38%.