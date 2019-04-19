Грузия увеличила импорт цемента из Азербайджана

В январе-марте этого года из Азербайджана в Грузию экспортировано 73 738,7 тонн цемента на сумму 4 млн 173,4 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики этой страны.

Объем экспорта цемента из Азербайджана в соседнюю страну в годовом сравнении повысился на 11 245,3 тонн или 17,9%, в стоимостном выражении - 965,2 тыс. долларов или 30,1%.

В аналогичном периоде прошлого года Азербайджан экспортировал в Грузию 62 493,4 тонн цемента на сумму 3 млн 208,2 тыс. долларов.