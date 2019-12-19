​Грузия увеличила экспорт в Азербайджан

В январе-ноябре текущего года Грузия экспортировала в Азербайджан товары на 444 млн 618,2 тыс. долларов.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается в отчете Национального статистического управления Грузии.

В годовом сравнении экспорт соседней страны в Азербайджан вырос на 2,2%.

За 11 месяцев доля Азербайджана в общем экспорте Грузии составила 13,1%. Азербайджан второй после России основной партнер соседней страны по экспорту.

В январе-ноябре текущего года Грузия импортировала из Азербайджана товары на 488 млн 159 тыс. долларов, что на 4,9% меньше показателя за прошлый год.

Доля Азербайджана в общем импорте Грузии составила 6%.