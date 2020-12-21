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Грузия сократила торговый оборот с Азербайджаном

Грузия сократила торговый оборот с Азербайджаном В январе-ноябре текущего года торговый оборот между Грузией и Азербайджаном составил 831,3 млн долларов США
Бизнес
21 декабря 2020 г. 12:12
Грузия сократила торговый оборот с Азербайджаном

В январе-ноябре текущего года торговый оборот между Грузией и Азербайджаном составил 831,3 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национальное управления статистики Грузии.

За отчетный период Азербайджан с долей 8,1% в товарообороте Грузии занял IV место среди торговых партнеров соседней страны после Турции, России и Китая.

В годовом сравнении зафиксировано снижение объема торгового оборота между двумя странами на 10,8%.

За первые 11 месяцев объем экспорта из Грузии в Азербайджан снизился на 11,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 399,6 млн долларов США. Азербайджан с долей 13,2% в общем экспорте Грузии стал вторым по величине экспортным партнером соседней страны после Китая.

В январе-ноябре Грузия импортировала из Азербайджана продукции на сумму 431,7 млн долларов США. Это на 11,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Азербайджан с показателем в 6% занимает пятое место среди основных импортных партнеров соседней страны после Турции, России, Китая и США.

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