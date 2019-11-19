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Грузия снизила импорт азербайджанской продукции

Грузия снизила импорт азербайджанской продукции

В январе-октябре нынешнего года Грузия импортировала азербайджанскую продукцию на сумму 427 млн 466,1 тыс. долларов. 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального статуправления.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем импорта азербайджанской продукции в Грузию снизился на 5,8%

Доля Азербайджана в общем объеме импорта соседней страны составила 5,8%

Таким образом, за отчетный период Азербайджан стал четвертым основным импортером Грузии после Турции, России и Китая.

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