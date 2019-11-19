Грузия снизила импорт азербайджанской продукции

В январе-октябре нынешнего года Грузия импортировала азербайджанскую продукцию на сумму 427 млн 466,1 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального статуправления.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем импорта азербайджанской продукции в Грузию снизился на 5,8%.

Доля Азербайджана в общем объеме импорта соседней страны составила 5,8%.

Таким образом, за отчетный период Азербайджан стал четвертым основным импортером Грузии после Турции, России и Китая.