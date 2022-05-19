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Грузия представлена отдельным стендом на выставке Caspian Agro в Баку

Грузия представлена отдельным стендом на выставке Caspian Agro в Баку Грузия представлена отдельным стендом на 15-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro в Баку.
Бизнес
19 мая 2022 г. 12:20
Грузия представлена отдельным стендом на выставке Caspian Agro в Баку

Грузия представлена отдельным стендом на 15-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro в Баку.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Первый заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Георгий Ханишвили, министр сельского хозяйства Аджарии Георгий Сурманидзе и посол этой страны в Азербайджане Зураб Патарадзе приняли участие в церемонии открытия выставки.

По словам З.Патарадзе, в рамках выставки были проведены важные деловые встречи.

Выставку Caspian Agro ежегодно посещают более 12 000 посетителей. В выставке этого года участвуют около 450 местных и зарубежных компаний, задействованных в сфере сельского хозяйства, из 24 стран.

Выставка завершится завтра.

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Версия на английском языке Georgia represented at Caspian Agro exhibition in Baku by separate stand
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Bakıdakı “Caspian Agro” sərgisində ayrıca stendlə təmsil olunur

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