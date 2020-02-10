Грузия обсуждает новые совместные экономические проекты с Азербайджаном

Экономическое сотрудничество между Грузией и Азербайджаном находится на очень высоком уровне.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам сказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава после встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

По ее словам, Азербайджан традиционно является одним из лидеров по товарообороту с Грузией: "В Грузии работает около 700 азербайджанских компаний. Для этих компаний и совместного бизнеса созданы очень хорошие условия".

Турнава отметила, что на встрече обсуждался ряд новых проектов и инициатив: "В эти проекты входит и развитие Среднего коридора. Совместными усилиями можно повысить конкурентоспособность коридора, что будет выгодно обеим странам. Новые совместные проекты также охватывают энергетику и логистику".