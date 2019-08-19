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Грузия нарастила импорт цемента из Азербайджана

Грузия нарастила импорт цемента из Азербайджана

В январе-июле текущего года Азербайджан экспортировал в соседнюю Грузию 230 819,7 тонн цемента.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в предварительном отчете Национального управления статистики Грузии.

Общая стоимость импортируемого из Азербайджана цемента составила 12 805,2 тыс. долларов.

За отчетный период объем экспорта цемента из Азербайджана в Грузию на 25 934,7 тонны или 12,6% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда Грузия закупила у Азербайджана 204 885 тонн цемента на сумму 10 305,3 тыс. долларов.

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