​Грузия увеличила импорт товаров из Азербайджана

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2014 года Грузия импортировала из Азербайджана продукции на сумму 565,89 миллиона долларов.

Как передает Report, об этом говорится в отчете о внешней торговле Национальной статистической службы Грузии.

По данным отчета, объем импорта из Азербайджана в Грузию вырос за год на 1,8%. Для сравнения: в январе-ноябре 2013 года Грузия импортировала азербайджанских товаров на сумму 555,81 миллиона долларов.

Азербайджан находится на третьем месте в списке стран, из которых Грузия импортирует продукцию. Удельный вес азербайджанского экспорта в общем объеме ввезенных в Грузию товаров составляет 7,3%.

Основными статьями грузинского импорта из Азербайджана являются газ, нефтепродукты, электроэнергия и другая продукция.