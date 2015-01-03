​Грузия увеличила импорт товаров из Азербайджана

Как передает Report, об этом говорится в отчете о внешней торговле Национальной статистической службы Грузии.
По данным отчета, объем импорта из Азербайджана в Грузию вырос за год на 1,8%. Для сравнения: в январе-ноябре 2013 года Грузия импортировала азербайджанских товаров на сумму 555,81 миллиона долларов.
Азербайджан находится на третьем месте в списке стран, из которых Грузия импортирует продукцию. Удельный вес азербайджанского экспорта в общем объеме ввезенных в Грузию товаров составляет 7,3%.
Основными статьями грузинского импорта из Азербайджана являются газ, нефтепродукты, электроэнергия и другая продукция.
News DepartmentАвтор новости
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