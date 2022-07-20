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Грузия хочет расширить экономическое сотрудничество с Туркменистаном

Грузия хочет расширить экономическое сотрудничество с Туркменистаном Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с визитом в Туркменистане, встретился с президентом этой страны Сардаром Бердымухамедовым
Бизнес
20 июля 2022 г. 12:34
Грузия хочет расширить экономическое сотрудничество с Туркменистаном
Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с визитом в Туркменистане, встретился с президентом этой страны Сердаром Бердымухамедовым.

Как сообщает грузинское бюро Report, стороны обсудили новые возможности для углубления торгово-экономических отношений между двумя странами.

На встрече также были затронуты вопросы региональных транспортных проектов и их дальнейшего развития. Было отмечено, что реализация стратегических проектов повышает эффективность и безопасность грузоперевозок между Азией и Европой через Каспийское и Черное моря, что, в свою очередь, способствует расширению торгово-экономических и развитию межрегиональных связей.

Было подчеркнуто, что Грузия вкладывает большие инвестиции в строительство новых автомобильных и железных дорог, расширение возможностей морских портов, и использование коридора через территорию страны к Черному морю выгодно для Туркменистана.

Стороны также коснулись стратегического партнерства в энергетической сфере и выразили готовность к дальнейшему углублению существующего сотрудничества.

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