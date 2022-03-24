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Грузия будет импортировать муку из России через Азербайджан

Грузия будет импортировать муку из России через Азербайджан Мука в Грузию будет импортироваться по железной дороге через Азербайджан.
Бизнес
24 марта 2022 г. 16:12
Грузия будет импортировать муку из России через Азербайджан

Мука в Грузию будет импортироваться по железной дороге через Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на пресс-конференции заявил директор Ассоциации производителей хлебобулочных изделий Грузии Малхаз Долидзе.

Он отметил, что никаких задержек с поставками не будет, на внутреннем рынке нехватка муки не ожидается: "Мельницы обеспечены пшеницей, и имеется двухмесячный запас. Мука будет поставляться поездами из Азербайджана. Поэтому проблем с хлебообеспечением не будет".

По его словам, несмотря на то, что цены на муку возросли, роста цен на хлеб не ожидается.

Основным поставщиком муки в Грузию является Россия, на долю которой приходится около 90% импорта.

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Версия на английском языке Georgia to import flour from Russia through Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Rusiyadan unu Azərbaycan vasitəsilə tədarük edəcək

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