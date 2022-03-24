Грузия будет импортировать муку из России через Азербайджан

Мука в Грузию будет импортироваться по железной дороге через Азербайджан.

Мука в Грузию будет импортироваться по железной дороге через Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на пресс-конференции заявил директор Ассоциации производителей хлебобулочных изделий Грузии Малхаз Долидзе.

Он отметил, что никаких задержек с поставками не будет, на внутреннем рынке нехватка муки не ожидается: "Мельницы обеспечены пшеницей, и имеется двухмесячный запас. Мука будет поставляться поездами из Азербайджана. Поэтому проблем с хлебообеспечением не будет".

По его словам, несмотря на то, что цены на муку возросли, роста цен на хлеб не ожидается.

Основным поставщиком муки в Грузию является Россия, на долю которой приходится около 90% импорта.