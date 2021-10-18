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Грузинский министр: Мы готовы к реализации новых проектов с Азербайджаном

Грузинский министр: Мы готовы к реализации новых проектов с Азербайджаном В последние годы Азербайджан вошел в пятерку основных торговых партнеров Грузии, а по показателям текущего года занял 4-е место.
Бизнес
18 октября 2021 г. 13:28
Грузинский министр: Мы готовы к реализации новых проектов с Азербайджаном

В последние годы Азербайджан вошел в пятерку основных торговых партнеров Грузии, а по показателям текущего года занял 4-е место.

Об этом в интервью грузинскому бюро Report заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Министр отметила, что до пандемии коронавируса Азербайджан был важным инвестором в Грузии: "Азербайджанские инвестиции были направлены в такие сферы грузинской экономики как транспорт и связь, строительство, энергетика, переработка, здравоохранение и туризм. Азербайджан является одним из наших основных стратегических партнеров как с точки зрения торговли, так и с точки зрения инвестиций".

По словам Турнавы, две страны плодотворно сотрудничают в таких региональных энергетических и транспортных проектах, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Южный газовый коридор: "Эти проекты имеют важное значение не только для развития региона Южного Кавказа, но и для Евразийского региона, а также для общей стабильности и безопасности".

Она отметила, что совместные проекты, участниками которых являются Грузия и Азербайджан, уникальны по своей значимости: "Мы и впредь готовы активно содействовать полноценному функционированию и развитию проектов. Примечательно, что эти проекты сыграли важную роль в обеспечении суверенитета наших стран и повышении значения нашего коридора. Грузия готова к углублению отношений с Азербайджаном в реализации как текущих, так и будущих транспортных и энергетических проектов".

Грузинский министр также поздравила азербайджанский народ с Днем восстановления независимости: "Для меня большая честь поздравить братский Азербайджан со знаменательной датой – Днем восстановления независимости. Исторически сложившиеся тесные дружеские связи между нашими странами отличаются своей уникальностью. Уверен, что стратегические и добрососедские отношения между Грузией и Азербайджаном будут и впредь укрепляться на благо обоих народов. Еще раз поздравляю азербайджанский народ, желаю мира и процветания".

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Версия на английском языке Georgia ready to realize new projects with Azerbaijan - minister
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı nazir: “Azərbaycanla yeni layihələr reallaşdırmağa hazırıq”

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