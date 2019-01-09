Имеющий в Азербайджане дочернюю компанию грузинский банк обвиняется в отмывании грязных денег

Тбилиси. 9 января. REPORT.AZ/ В деятельности одного из самых крупных банков Грузии, имеющего в Азербайджане кредитную организацию, "TBC Bank" обнаружены элементы отмывания денег и других незаконных действий.

Как сообщает местное бюро Report, об этом на брифинге в Генпрокуратуре Грузии сказала прокурор Саломе Чикобава.

Она сказала, что служба финансового мониторинга в мае 2018 года приступила к изучению деятельности финансовых и юридических лиц "TBC Bank" и отдельно взятых акционеров: "Служба пришла к такому заключению, что в этой деятельности заметны элементы легализации незаконных доходов, отмывания денег и других незаконных действий".

Материалы были представлены на рассмотрение в Национальный банк и прокуратуру Грузии. Национальный банк в рамках своих полномочий расследовал вопрос и отреагировал соответствующим образом на нарушения закона.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту легализации незаконных доходов 2 августа 2018 года.

"TBC Bank" заявляет, что конфискованные Генпрокуратурой из банка документы относятся к выполненным в 2018 году законным банковским операциям.

Национальный банк Грузии уже оштрафовал "TBC Bank" на сумму 1 миллион лари (375 234 доллара). Пока не известно будут ли применены к банку другие санкции.

Отметим, что "TBC Bank" осуществляет деятельность и на финансовом рынке Азербайджана. Так, небанковская кредитная организация ООО "TBC Kredit" является 100%-й дочерней компанией этого банка. Некоторое время назад "TBC Kredit" и ОАО "Nikoil Bank" подписали соглашение о слиянии.