Грузинские компании смогут участвовать в госзакупках в ЕС

Зарегистрированные в Грузии компании получили возможность участвовать в госзакупках в 27 странах-членах Европейского союза (ЕС).

Зарегистрированные в Грузии компании получили возможность участвовать в госзакупках в 27 странах-членах Европейского союза (ЕС).

Как сообщает грузинское бюро Report, решение в связи с этим было принято на Ассоциативном совете Грузия-ЕС.

Участие в тендерах, которые будут объявлены в странах ЕС, предусмотрено торговым соглашением между Грузией и ЕС. До этого времени у Грузии имелись ограничения на право участия в госзакупках.

По данным Агентства по госзакупкам Грузии, в ЕС ежегодно около 250 тысяч государственных субъектов приобретают продукцию и услуги на сумму около 2 триллионов евро. Крупнейшими закупщиками являются Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Испания.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили отметил, что это решение станет стимулом для функционирующих в стране компаний: "В то же время это – важный шаг с точки зрения интеграции Грузии в экономическое пространство Европы".