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Группа Всемирного банка может выделить средства на развитие ковроткачества в Азербайджане

Группа Всемирного банка может выделить средства на развитие ковроткачества в Азербайджане Азербайджан обсудил возможные направления сотрудничества с финансовыми институтами, входящими в Группу Всемирного банка, для развития ковроткачества.
Бизнес
7 апреля 2023 г. 12:03
Группа Всемирного банка может выделить средства на развитие ковроткачества в Азербайджане

Азербайджан и финансовые институты, входящие в Группу Всемирного банка, обсудили возможные направления сотрудничества с целью развития ковроткачества.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерхалча".

Согласно информации, председатель правления акционерного общества Эмин Мамедов встретился с рядом официальных лиц и специалистов Всемирного банка в рамках своего визита в Вашингтон в связи с выставкой, организованной для продвижения азербайджанских ковров и традиций ковроткачества в США.

Как отметил Э.Мамедов, в настоящее время азербайджанское ковроделие как отрасль промышленности вступает в новый этап развития. По его словам, для повышения конкурентоспособности, искусство ковроткачества, как и все другие виды искусства, должно отвечать требованиям современного мира, как по вкусу, так и по технике.

Э.Мамедов отметил, что с этой целью “Азерхалча” работает как с местными, так и с иностранными дизайнерами, и выразил уверенность в том, что это позволит повысить спрос на азербайджанские ковры не только на традиционных рынках, но и на новых.

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Версия на английском языке ФотоWorld Bank Group may allocate funds to develop carpet weaving in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоDünya Bankı qrupu Azərbaycanda xalçaçılığın inkişafına vəsait ayıra bilər

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