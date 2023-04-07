Группа Всемирного банка может выделить средства на развитие ковроткачества в Азербайджане

Азербайджан обсудил возможные направления сотрудничества с финансовыми институтами, входящими в Группу Всемирного банка, для развития ковроткачества.

Азербайджан и финансовые институты, входящие в Группу Всемирного банка, обсудили возможные направления сотрудничества с целью развития ковроткачества.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерхалча".

Согласно информации, председатель правления акционерного общества Эмин Мамедов встретился с рядом официальных лиц и специалистов Всемирного банка в рамках своего визита в Вашингтон в связи с выставкой, организованной для продвижения азербайджанских ковров и традиций ковроткачества в США.

Как отметил Э.Мамедов, в настоящее время азербайджанское ковроделие как отрасль промышленности вступает в новый этап развития. По его словам, для повышения конкурентоспособности, искусство ковроткачества, как и все другие виды искусства, должно отвечать требованиям современного мира, как по вкусу, так и по технике.

Э.Мамедов отметил, что с этой целью “Азерхалча” работает как с местными, так и с иностранными дизайнерами, и выразил уверенность в том, что это позволит повысить спрос на азербайджанские ковры не только на традиционных рынках, но и на новых.