Группа лиц предприняла попытку провоза через таможенную границу без уплаты пошлин товаров коммерческого назначения

Вчера в зоне таможенного контроля Международного аэропорта Гейдар Алиев группа лиц, прибывших авиарейсом Дубай-Баку, предприняла попытку провоза через таможенную границу в упрощенном порядке без уплаты пошлин товаров коммерческого назначения.

Вчера в зоне таможенного контроля Международного аэропорта Гейдар Алиев группа лиц, прибывших авиарейсом Дубай-Баку, предприняла попытку провоза через таможенную границу в упрощенном порядке без уплаты пошлин товаров коммерческого назначения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте разъяснили указанным лицам требования таможенного законодательства, подчеркнули важность таможенного оформления и осуществления таможенных платежей.

Учитывая сложность осуществления таможенного досмотра крупногабаритного багажа, принадлежащего этим лицам, и чтобы не создавать помех пассажирам без багажа, прибывающим другими авиарейсами, сотрудники таможни рекомендовали им осуществить таможенное оформление в соседнем административном здании.

Однако указанные лица, игнорируя правомерное требование сотрудников таможни, различными способами пытались сформировать негативное общественное мнение о таможенных органах и тем самым оказать давление на сотрудников таможни.