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Группа "ГАЗ" запустила в Турции производство нового поколения "ГАЗели"

Группа "ГАЗ" запустила в Турции производство нового поколения "ГАЗели" "Группа ГАЗ" запустила в Турции серийное производство легкого коммерческого автомобиля "ГАЗель NN" экологического стандарта "Евро-6".
Бизнес
7 июня 2021 г. 18:34
Группа ГАЗ запустила в Турции производство нового поколения ГАЗели

"Группа ГАЗ" запустила в Турции серийное производство легкого коммерческого автомобиля "ГАЗель NN" экологического стандарта "Евро-6".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании.

Выпуск налажен на сборочной площадке группы в городе Сакарья. Это первый российский легкий коммерческий автомобиль, соответствующий экологическому стандарту "Евро-6", уточнила компания.

"Выпуск модели "ГАЗель NN" в Турции начинается с автомобильных шасси полной массой 3,5 т, на которые будут устанавливаться надстройки для различных видов бизнеса. В дальнейшем в Турции также планируется начать производство грузовых и грузопассажирских фургонов. В перспективе автомобили "ГАЗель NN" "Евро-6" будут доступны для российских клиентов, которые уделяют особое внимание экологичности транспортных средств", - говорится в сообщении.

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