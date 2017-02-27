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    "Группа ГАЗ" ведет переговоры о поставках автомобилей в Азербайджан

    Работа по данному вопросу ведется по всем республикам СНГ

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Нижегородской области содействует Группе "ГАЗ" в продвижении продукции на рынки стран СНГ, в настоящее время ведутся переговоры о поставках автомобилей в Азербайджан и Таджикистан.

    Как передает Report, об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

    "Сейчас ведутся такие переговоры с Азербайджаном, также перспективным рынком для "ГАЗа" на 2017 год является Таджикистан. Мы по всем республикам СНГ ведем эту работу", - сказал губернатор.

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