Грин-карты США хотят запретить в России

В Госдуме предложили запретить проведение американской лотереи на получение грин-карт, которые дают право иностранным гражданам проживать и работать на территории США.

Как передает Report со ссылкой на «Известия», такое решение может стать ответом на решение о недопуске части российской делегации на Генассамблею ООН.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что России следует не оставлять подобные действия американской стороны без ответа.

Уточняется, что в 2018 году по программе грин-карт в США уехали более 4,5 тысячи россиян.

Ранее сообщалось, что в посольстве США назвали частным случаем невыдачу виз членам делегации России.