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Гражданская авиация Азербайджана отмечает свое 86-летие

Гражданская авиация Азербайджана отмечает свое 86-летие 2 июня 2024 года, Баку - 2 июня работники гражданской авиации Азербайджана отмечают профессиональный праздник и 86-летнюю годовщину гражданской авиации страны. Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), согласно указу президента Азе
Бизнес
2 июня 2024 г. 10:41
Гражданская авиация Азербайджана отмечает свое 86-летие

2 июня 2024 года, Баку - 2 июня работники гражданской авиации Азербайджана отмечают профессиональный праздник и 86-летнюю годовщину гражданской авиации страны.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года "Об учреждении профессионального праздника работников гражданской авиации", 2 июня официально отмечается как День работников гражданской авиации.

В рамках празднования 86-летия гражданской авиации Азербайджана руководство и коллектив ЗАО Azerbaijan Airlines посетили Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложив венок и цветы к его могиле. Они также возложили цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Гражданская авиация Азербайджана достигла значительного прогресса благодаря руководству Общенационального лидера Гейдара Алиева и постоянной поддержке президента страны Ильхама Алиева.

День работников гражданской авиации, отмечаемый 2 июня, символизирует признание важного вклада работников данной отрасли в развитие страны, содействие росту экономики и укрепление межгосударственных связей.

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Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycan mülki aviasiyası 86 illiyini qeyd edir

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