Гражданин Турции создал в Азербайджане новую компанию с уставным капиталом 34 млн манатов

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО Mach Havacılık.
Как сообщает Report, юридический адрес новой компании - город Баку, Наримановский район, улица Ахмеда Раджабли, 1.
Уставный капитал ООО составляет 34 млн манатов, а законным представителем является Мехмет Али Нарт.
Он является членом правления Türkiye Technology Takımı Foundation (T3 Vakfı), который был одним из организаторов состоявшегося в Баку в мае 2022 года аэрокосмического и технологического фестиваля "Технофест Азербайджан".