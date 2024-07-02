О нас

Гражданин Турции создал в Азербайджане новую компанию с уставным капиталом 34 млн манатов

Гражданин Турции создал в Азербайджане новую компанию с уставным капиталом 34 млн манатов Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО Mach Havacılık.
Бизнес
2 июля 2024 г. 18:15
Гражданин Турции создал в Азербайджане новую компанию с уставным капиталом 34 млн манатов

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО Mach Havacılık.

Как сообщает Report, юридический адрес новой компании - город Баку, Наримановский район, улица Ахмеда Раджабли, 1.

Уставный капитал ООО составляет 34 млн манатов, а законным представителем является Мехмет Али Нарт.

Он является членом правления Türkiye Technology Takımı Foundation (T3 Vakfı), который был одним из организаторов состоявшегося в Баку в мае 2022 года аэрокосмического и технологического фестиваля "Технофест Азербайджан".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə vətəndaşı Azərbaycanda böyük kapitalla yeni şirkət yaradıb

Самое важное

В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
27 июня 2024 г. 12:40
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi