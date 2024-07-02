Гражданин Турции создал в Азербайджане новую компанию с уставным капиталом 34 млн манатов

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО Mach Havacılık.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО Mach Havacılık.

Как сообщает Report, юридический адрес новой компании - город Баку, Наримановский район, улица Ахмеда Раджабли, 1.

Уставный капитал ООО составляет 34 млн манатов, а законным представителем является Мехмет Али Нарт.

Он является членом правления Türkiye Technology Takımı Foundation (T3 Vakfı), который был одним из организаторов состоявшегося в Баку в мае 2022 года аэрокосмического и технологического фестиваля "Технофест Азербайджан".