Гражданин России хотел нелегально провезти в Азербайджан алкогольные напитки

Оперативно-розыскной отдел Северного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана задержал на таможенном посту "Самур" прибывший из России грузовой автомобиль "DAF", управляемый гражданином этой стран

Оперативно-розыскной отдел Северного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана задержал на таможенном посту "Самур" прибывший из России грузовой автомобиль "DAF", управляемый гражданином этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, в ходе таможенного досмотра в тайном отсеке автомобиля было обнаружено 50 единиц незадекларированного алкогольного напитка "Beluga Transatlantic" объемом 0,7 литра каждый.

По факту проводится расследование.