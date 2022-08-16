О нас

Гражданин России хотел нелегально провезти в Азербайджан алкогольные напитки

Гражданин России хотел нелегально провезти в Азербайджан алкогольные напитки Оперативно-розыскной отдел Северного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана задержал на таможенном посту "Самур" прибывший из России грузовой автомобиль "DAF", управляемый гражданином этой стран
Бизнес
16 августа 2022 г. 17:19
Гражданин России хотел нелегально провезти в Азербайджан алкогольные напитки

Оперативно-розыскной отдел Северного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана задержал на таможенном посту "Самур" прибывший из России грузовой автомобиль "DAF", управляемый гражданином этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, в ходе таможенного досмотра в тайном отсеке автомобиля было обнаружено 50 единиц незадекларированного алкогольного напитка "Beluga Transatlantic" объемом 0,7 литра каждый.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyadan ölkəyə qanunsuz spirtli içkilərin gətirilməsinin qarşısı alınıb

Экслюзивные новости

Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14
Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi