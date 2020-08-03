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Граждане Германии продали свои доли в азербайджанской компании

Граждане Германии продали свои доли в азербайджанской компании Их доли приобрели немецкие компании
Бизнес
3 августа 2020 г. 15:38
Граждане Германии продали свои доли в азербайджанской компании

Двое акционеров ведущей строительной компании Азербайджана - ООО Azvirt - продали свои доли.

Как сообщает Report, граждане Германии Мантин Манфред и Захариаз Вальтер продали соответственно 30% и 20% акций.

Их доли приобрели немецкие компании Martin Beteiligungs GmbH & Co KG и Walz GmbH & Co KG.

Другими учредителями совместного азербайджано-германского предприятия по-прежнему являются гражданин Азербайджана Эльнур Алиев (25%) и Falcom Holding (25%, Люксембург).

Azvirt был основан в 1995 году при участии Государственного концерна AZAL, Исполнительной власти города Баку и немецкой компании Virtgen İnternational Gmbh в качестве азербайджано-германского предприятия. Сторонам принадлежали 11%, 40% и 49% акций соответственно. В 2004 году компания зарегистрирована как ООО и приватизирована.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya vətəndaşları Azərbaycan şirkətindəki paylarını satıb

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