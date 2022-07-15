Граждане Азербайджана за пять месяцев купили в Москве около 200 квартир

В январе-мае этого года граждане Азербайджана купили в столице России, Москве, 193 квартиры.

В январе-мае этого года граждане Азербайджана купили в столице России, Москве, 193 квартиры.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это означает 2,8% от квартир, проданных за пять месяцев иностранным гражданам.

Азербайджанцы утвердились на 10 ступени списка приобретающих жилье в Москве.

В отчетный период иностранцы в столице России приобрели всего 6 903 единицы недвижимости, что на 8% меньше в годовом сравнении. Основными покупателями были граждане Кипра (1 132 квартиры), Беларуси (711 квартир), Украины (670 квартир), Казахстана (490 квартиры), Китая (428 квартир), Литвы (366 квартир), Вирджинских островов (242 квартиры), Германии (221 квартиры) и Армении (200 квартир).