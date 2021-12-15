О нас
Report Georgia
Аудио новости

Граждане Азербайджана в ноябре увеличили покупку жилья в Турции на 78%

Граждане Азербайджана в ноябре увеличили покупку жилья в Турции на 78% В январе-ноябре текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 325 квартир, а в ноябре-185.
Бизнес
15 декабря 2021 г. 11:11
Граждане Азербайджана в ноябре увеличили покупку жилья в Турции на 78%

В январе-ноябре текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 325 квартир, а в ноябре - 185.

Это на 17,9% и 77,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на управление статистики соседней страны.

За 11 месяцев в Турции иностранным гражданам было продано 51 352 квартиры, в прошлом месяце - 7 441. Это на 39,5% и 48,2% больше, чем год назад.

В ноябре больше всего квартир в Турции купили граждане Ирана. В прошлом месяце им было продано 1 406 квартир, а в январе-ноябре - 8 594.

На втором месте граждане Ирака, купившие в прошлом месяце в Турции 1 075 квартир, а в январе-ноябре - 7 622.

Первую тройку замыкают граждане России, приобретшие в ноябре 836 квартир, а в январе-ноябре - 4 494.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani citizens increase purchase of housing in Turkey by 78% in November
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşları noyabrda Türkiyədə mənzil alışını 78% artırıb

Другие новости из категории

Илон Маск продал акции Tesla на 13 млрд долларов после опроса в Twitter
Илон Маск продал акции Tesla на 13 млрд долларов после опроса в Twitter
15 декабря 2021 г. 09:41
В Министерстве экономики произведено новое назначение
В Министерстве экономики произведено новое назначение
14 декабря 2021 г. 18:00
Челябинское предприятие начинает поставки колбасных изделий в Азербайджан
Челябинское предприятие начинает поставки колбасных изделий в Азербайджан
14 декабря 2021 г. 17:26
Принят новый стандарт проверки алкогольных напитков на качество
Принят новый стандарт проверки алкогольных напитков на качество
14 декабря 2021 г. 16:36
Азербайджан стал одним из основных экспортных маршрутов Гиланской области
Азербайджан стал одним из основных экспортных маршрутов Гиланской области
14 декабря 2021 г. 15:40
Гендиректор: Потенциал сотрудничества Азербайджана, Турции и Грузии через СИЗ Хуалинг огромен
Гендиректор: Потенциал сотрудничества Азербайджана, Турции и Грузии через СИЗ "Хуалинг" огромен
14 декабря 2021 г. 15:29
Натия Турнава: В Грузии более 1000 компаний с азербайджанскими и турецкими инвестициями
Натия Турнава: В Грузии более 1000 компаний с азербайджанскими и турецкими инвестициями
14 декабря 2021 г. 13:14
Джаббаров пригласил грузинских и турецких предпринимателей создавать бизнес в Азербайджане
Джаббаров пригласил грузинских и турецких предпринимателей создавать бизнес в Азербайджане
14 декабря 2021 г. 13:10
Микаил Джаббаров: От предпринимателей поступило 921 обращение на восстановление Карабаха
Микаил Джаббаров: От предпринимателей поступило 921 обращение на восстановление Карабаха
14 декабря 2021 г. 13:01
В рамках бизнес-форума Азербайджан-Грузия-Турция подписаны пять документов
В рамках бизнес-форума Азербайджан-Грузия-Турция подписаны пять документов
14 декабря 2021 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi