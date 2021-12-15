Граждане Азербайджана в ноябре увеличили покупку жилья в Турции на 78%

В январе-ноябре текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 325 квартир, а в ноябре-185.

В январе-ноябре текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 325 квартир, а в ноябре - 185.

Это на 17,9% и 77,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на управление статистики соседней страны.

За 11 месяцев в Турции иностранным гражданам было продано 51 352 квартиры, в прошлом месяце - 7 441. Это на 39,5% и 48,2% больше, чем год назад.

В ноябре больше всего квартир в Турции купили граждане Ирана. В прошлом месяце им было продано 1 406 квартир, а в январе-ноябре - 8 594.

На втором месте граждане Ирака, купившие в прошлом месяце в Турции 1 075 квартир, а в январе-ноябре - 7 622.

Первую тройку замыкают граждане России, приобретшие в ноябре 836 квартир, а в январе-ноябре - 4 494.