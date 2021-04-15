Граждане Азербайджана в марте увеличили покупку жилья в Турции на 12%

В январе-марте в соседней стране иностранцам было продано 9 992 единиц недвижимости

В январе-марте 2021 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 251 квартиру, а в марте - 106.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции, это на 11,6% меньше и на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом, в январе-марте в соседней стране иностранцам было продано 9 992 единиц недвижимости, а в марте - 4 285, что на 9,7% меньше и на 39,3% больше, чем годом ранее.

Больше всего жилья в Турции приобрели граждане Ирана. Выходцы из этой страны купили 1 599 квартир в январе-марте и 663 только в марте.

На втором месте граждане Ирака. Жители этой страны за квартал приобрели 1 461, а в прошлом месяце - 644 квартиры.

Замыкают тройку граждане России, купившие в январе-марте 938 квартир, а в марте - 419.