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Граждане Азербайджана увеличили покупку жилья в Турции на 32%

Граждане Азербайджана увеличили покупку жилья в Турции на 32% Граждане Азербайджана в январе-июле этого года приобрели в Турции 720, в июле - 127 квартир.
Бизнес
13 августа 2021 г. 14:12
Граждане Азербайджана увеличили покупку жилья в Турции на 32%

Граждане Азербайджана в январе-июле этого года приобрели в Турции 720, в июле - 127 квартир.

Как сообщает Report со ссылкой на управление статистики Турции, это на 31,9% и 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 7 месяцев в Турции иностранным гражданам было продано 25 310 квартир, а в прошлом месяце - 4 564. Рост составил 47,3% и 64,6% соответственно.

Больше всего квартир в Турции в июле приобрели граждане Ирака. В прошлом месяце им было продано 712 квартир, а в январе-июле - 3 731. На втором месте граждане Ирана, купившие соответственно 619 квартир и 3 689 квартир. Первую тройку замыкают граждане России – 365 квартир в июле и 2 124 в январе-июле.

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Версия на английском языке Azerbaijani citizens buying more housing in Turkey
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə mənzil alışını 32% artırıb

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