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Граждане Азербайджана более чем вдвое увеличили покупку жилья в Турции

Граждане Азербайджана более чем вдвое увеличили покупку жилья в Турции В июне этого года граждане Азербайджана приобрели в Турции 164 квартиры.
Бизнес
12 июля 2021 г. 15:36
Граждане Азербайджана более чем вдвое увеличили покупку жилья в Турции

В июне этого года граждане Азербайджана приобрели в Турции 164 квартиры.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции, это на 94 квартиры или в 2,3 раза больше по сравнению с июнем 2020 года.

В целом, в январе-июне 593 гражданина Азербайджана приобрели жилье в Турции, что на 162 единицы или на 37,6% больше, чем в первом полугодии 2020 года.

Отметим, что в июне этого года иностранным гражданам было продано 4 826 единиц недвижимости в Турции, что на 3 147 единиц или в 2,9 раза больше, чем в июне 2020 года.

В январе-июне этого года в Турции 20 746 иностранцев купили недвижимость, что на 6 333 единицы или на 43,9% больше, чем за шесть месяцев прошлого года.

Больше всего квартир в Турции приобрели граждане Ирака - в июне 773, а в январе-июне - 3 019 квартир. На втором месте - граждане Ирана. Выходцы из этой страны в прошлом месяце купили в Турции 683 квартиры, а в январе-июне - 3 070.

Первую тройку замыкают граждане России - 300 квартир в июне, 1 759 квартир - в январе-июне.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 2 dəfədən çox artırıb

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