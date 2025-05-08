Гражданам в Азербайджане за 4 месяца возвращено более 66 млн манатов по НДС

Гражданам в Азербайджане возвращено более 66 млн манатов НДС за четыре месяца

В январе–апреле 2025 года потребителям в Азербайджане было возвращено 55,97 млн манатов налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного при покупке товаров в объектах розничной торговли и общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за оказанные медицинские услуги.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Кроме того, в рамках проекта "Возврат НДС" продолжается возврат части налога, уплаченного за жилые и нежилые помещения, приобретенные безналичным путем у строительных компаний. За первые четыре месяца года сумма возвращенного НДС по таким операциям составила 10,74 млн манатов.