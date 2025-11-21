Гражданам Азербайджана доступно еще свыше 200 квартир по программе аренды с выкупом

В Азербайджане фонд арендного жилья пополнился еще 207 квартирами.

Как сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, новые полностью отремонтированные квартиры расположены в жилом комплексе на улице Сюльх в Сумгайыте и предлагаются гражданам по механизму аренды с обязательством последующего выкупа.

Жилые помещения представлены в вариантах с одной и двумя комнатами, а ежемесячные платежи начинаются от 597 манатов.

Выбор новых квартир станет доступен с 15:00 28 ноября. Познакомиться со списком доступных объектов можно по ссылке.

Подача заявок и выбор жилья осуществляются через систему, интегрированную с порталом "Электронное правительство" (e-gov.az).

По данным фонда, с момента запуска механизма аренды с последующим выкупом было заключено уже 8 457 договоров.