    Гражданам Азербайджана доступно еще свыше 200 квартир по программе аренды с выкупом

    Бизнес
    • 21 ноября, 2025
    • 12:16
    Гражданам Азербайджана доступно еще свыше 200 квартир по программе аренды с выкупом

    В Азербайджане фонд арендного жилья пополнился еще 207 квартирами.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, новые полностью отремонтированные квартиры расположены в жилом комплексе на улице Сюльх в Сумгайыте и предлагаются гражданам по механизму аренды с обязательством последующего выкупа.

    Жилые помещения представлены в вариантах с одной и двумя комнатами, а ежемесячные платежи начинаются от 597 манатов.

    Выбор новых квартир станет доступен с 15:00 28 ноября. Познакомиться со списком доступных объектов можно по ссылке.

    Подача заявок и выбор жилья осуществляются через систему, интегрированную с порталом "Электронное правительство" (e-gov.az).

    По данным фонда, с момента запуска механизма аренды с последующим выкупом было заключено уже 8 457 договоров.

    недвижимость ипотека аренда Сумгайыт Азербайджан
