Посол: Вопрос государственных закупок станет частью будущего соглашения между Азербайджаном и ЕС

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"Все ожидают подписание соглашения между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС)".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

"Торговые переговоры состоялись на прошлой неделе. Правительство Азербайджана провело трехдневную работу. Ожидается проведение 5 видеоконференций по обсуждаемым вопросам. Могу с уверенностью сказать, что с обеих сторон есть решимость подписать это соглашение. Обе стороны пытаются подписать его как можно скорее, и это довольно амбициозное соглашение. Вопрос о государственных закупках является очень серьезным предметом обсуждения. Это станет частью соглашения и повлияет на всех. Одним из подходящих моментов завершить работу является мероприятие в Брюсселе, которое состоится 13-14 мая. В конференции примут участие шесть глав государств ЕС, главы государств Восточного партнерства и президент Азербайджана", - сказал К. Янкаускас.