Государственный таможенный комитет реализует новый проект

Занимающиеся внешней торговлей предприниматели больше не будут тратить дополнительное время, ожидая результатов экспертизы на определение классификации и страны происхождения товаров.

Занимающиеся внешней торговлей предприниматели больше не будут тратить дополнительное время, ожидая результатов экспертизы на определение классификации и страны происхождения товаров.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно новому проекту комитета "Обязательные решения", предприниматели будут заранее получать принятые решения, заблаговременно прислав в электронном порядке информацию об импортируемых и экспортируемых товарах в таможенную службу, после чего в центральном управлении таможенной экспертизы будут устанавливаться классификация и страна происхождения.

Субъекты бизнеса уже могут направлять обращения через подраздел "Обязательные решения" в разделе "Для предпринимателей" на сайте ГТК.

В 44-й графе таможенной декларации необходимо указать код 5 013, если обязательное решение связано с классификаций и 7 001 – со страной происхождения, а также номер и дату решения.

Отметим, что наличие полученного заранее обязательного решения устраняет необходимость повторной экспертизы на установление классификации и страны происхождения товаров при таможенном оформлении.

Новый проект посодействует предотвращению потери времени и средств, осуществлению быстрой и комфортной торговли, ускорению процессов прохождения через границу, таможенного оформления, обеспечению прозрачности и эффективному использованию ресурсов.