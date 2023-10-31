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Государственный таможенный комитет и Федеральная таможенная служба РФ подписали соглашение

Государственный таможенный комитет и Федеральная таможенная служба РФ подписали соглашение Между Государственным таможенным комитетом (ГТК) Азербайджана и Федеральной таможенной службой России подписано соглашение о взаимодействии в сфере предупреждения и ликвидации последствий непредвиденных обстоятельств на автомобильных пунктах пропуска на а
Бизнес
31 октября 2023 г. 21:11
Государственный таможенный комитет и Федеральная таможенная служба РФ подписали соглашение

Между Государственным таможенным комитетом (ГТК) Азербайджана и Федеральной таможенной службой России подписано соглашение о взаимодействии в сфере предупреждения и ликвидации последствий непредвиденных обстоятельств на автомобильных пунктах пропуска на азербайджано-российской государственной границе.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление по печати и связям с общественностью ГТК, соглашение было подписано в Москве в ходе встречи председателя Государственного таможенного комитета Шахина Багирова с исполняющимо обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России Русланом Давыдовым.

На встрече были обсуждены вопросы усиления сотрудничества, обмена информацией между таможенными органами двух стран.

Напомним, что делегация во главе с Шахином Багировым приняла участие на проходившем в Москве Международном таможенном форуме.

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