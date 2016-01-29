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    ​Государственный таможенный комитет Азербайджана обратился к правительству

    Предусмотрено повышение таможенных пошли в целях защиты местного производителя

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Государственный таможенный комитет (ГТК) обратился к правительству в связи с внесением поправок в ряд законодательных актов относительно таможенной политики. Одна из них связана с изменением некоторых таможенных пошлин. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ГТК Айдын Алиев.

    По словам А.Алиева, предусмотрено повышение таможенных пошлин в целях стимулирования внутреннего производства и защиты местного производителя. 

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