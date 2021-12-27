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Госслужба: Онлайн-трейдеры предлагают продукт, которого нет на складе

Госслужба: Онлайн-трейдеры предлагают продукт, которого нет на складе В Азербайджане местные платформы онлайн-торговли предлагают продукты, которых нет на складе.
Бизнес
27 декабря 2021 г. 10:45
Госслужба: Онлайн-трейдеры предлагают продукт, которого нет на складе

В Азербайджане местные платформы онлайн-торговли предлагают продукты, которых нет на складе.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному надзору и надзору за потребительским рынком при Минэкономики, об этом говорилось на встрече с представителями крупных торговых и сервисных компаний.

Предпринимателям было сказано, что процедура оформления документов при онлайн-торговле должна быть более совершенной, клиенты должны иметь возможность приобрести товар после ознакомления с условиями покупки и гарантии.

На встрече также были обсуждены обращения потребителей, поступающие в Государственную службу. Было отмечено, что, хотя содержание жалоб различно, общая проблема связана с подходом предпринимателей к этой сфере. Государственная служба предложила предпринимателям принять комплекс мер для улучшения их деятельности. Было отмечено, что определение ответственных лиц и регламента в этой области для оперативного реагирования на обращения потребителей, повышение эффективности деятельности колл-центров являются важными условиями.

На встрече была представлена подробная информация о направлениях деятельности Государственной службы, состоялся обмен мнениями, были даны ответы на интересующие участников вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Xidməti: "Onlayn ticarətçilər anbarda olmayan məhsulu təklif edir"

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