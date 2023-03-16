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Государственная налоговая служба предупредила предпринимателей в связи с налоговыми декларациями

Государственная налоговая служба предупредила предпринимателей в связи с налоговыми декларациями 27 марта и 31 марта являются крайним сроком для представления ряда налоговых деклараций.
Бизнес
16 марта 2023 г. 16:30
Государственная налоговая служба предупредила предпринимателей в связи с налоговыми декларациями

27 марта и 31 марта являются крайним сроком для представления ряда налоговых деклараций.

Как сообщает Report, об этом говорится в адресованном предпринимателям предупреждении Государственной налоговой службы.

В структуре отметили, что 7 марта является крайним сроком для представления деклараций в связи с налогом с дохода от выигрыша, НДС, акцизным налогом, дорожным налогом, налогом на добычу, упрощенным налогом на недвижимость, упрощенным налогом на снятие наличных, а 31 марта – налогом на доход, прибыль и имущество.

За несвоевременное представление налоговой отчетности применяется штраф в размере 40 манатов.

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