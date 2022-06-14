Государственная налоговая служба предупредила налогоплательщиков

Налогоплательщикам следует представить декларации по подоходному налогу (по специальным нотариусам), подоходному налогу (по спортивным ставкам, лотереям и пр.), налогу на добавленную стоимость, акцизному налогу, дорожному налогу, промысловому налогу, упро

Налогоплательщикам следует представить декларации по подоходному налогу (по специальным нотариусам), подоходному налогу (по спортивным ставкам, лотереям и пр.), налогу на добавленную стоимость, акцизному налогу, дорожному налогу, промысловому налогу, упрощенному налогу (по представлению недвижимости) и упрощенному налогу (по обналичиванию денежных средств) за май текущего года не позднее 20 июня.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана.

Отмечается, что в случае несвоевременного представления указанных деклараций в отношении налогоплательщика (по каждой декларации) применяется финансовая санкция в размере 40 манатов.