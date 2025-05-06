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Государственная налоговая служба представила сервис "Проверь контрагента"

Государственная налоговая служба представила сервис "Проверь контрагента" Государственная налоговая служба представила сервис "Проверь контрагента"
Бизнес
6 мая 2025 г. 14:36
Государственная налоговая служба представила сервис Проверь контрагента

Государственная налоговая служба Азербайджана запустила новый электронный сервис для налогоплательщиков "Проверь контрагента".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Новый электронный сервис создан в соответствии с утвержденными Кабинетом министров "Правилами доступа налогоплательщика к информации о других налогоплательщиках, имеющейся в налоговом органе". Он позволяет передавать или управлять информацией, составляющей коммерческую и налоговую тайну налогоплательщика без увеличения ее административной нагрузки.

Использование электронного сервиса осуществляется через электронные кабинеты налогоплательщиков в налоговых органах с помощью усиленной электронной подписи. При этом запрашивающее лицо отправляет запрос на предоставление доступа к информации путем ввода VÖEN контрагента через соответствующий экран. Запрашиваемая сторона может принять этот запрос или отказаться от раскрытия информации.

В результате использования сервиса отпадает необходимость в получении справок, заверенных на бумажном носителе. В то же время электронный сервис позволяет минимизировать риски налогоплательщиков.

Кроме того, электронный сервис "Проверь контрагента", выполняя функцию общественного контроля, будет стимулировать налогоплательщиков осуществлять деятельность прозрачно и в рамках законодательства.

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