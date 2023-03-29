Государственная налоговая служба ограничит использование кода-пароля

В Азербайджане с 1 января следующего года налогоплательщикам будет ограничен доступ к электронному кабинету с кодом-паролем, выдаваемым налоговым органом.

В Азербайджане с 1 января следующего года налогоплательщикам будет ограничен доступ к электронному кабинету с кодом-паролем, выдаваемым налоговым органом.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Согласно отчету, налогоплательщики смогут воспользоваться этой возможностью, используя только усиленные инструменты электронной подписи.

"Усиленная электронная подпись открывает более широкие возможности для налогоплательщиков. Посредством электронной подписи возможна подача налоговых деклараций в электронном виде, отправка электронных счетов-фактур и выполнение других электронных услуг, число которых постоянно растет.

Для доступа к электронному кабинету, электронной регистрации "уведомления о трудовом договоре", отправки электронных счетов-фактур, связанных с товарами, работами и услугами и использования других электронных услуг необходимо получение усиленной электронной подписи (“Asan Imza”)", - отмечается в сообщении.